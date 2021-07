Macron pede a Israel para investigar Pegasus

O presidente francês quer que Israel investigue as alegações que na semana passada vieram a público sobre o software espião Pegasus, fabricado pela empresa israelita NSO. Recorde-se que, de acordo com essas revelações, Emmanuel Macron e praticamente todos os ministros do seu governo podem ter sido espiados por Marrocos graças a esse programa de ‘spyware’.









Num telefonema para o PM israelita, Naftali Bennett, o líder francês manifestou preocupação e pediu que o caso seja “investigado de forma adequada.

O telefonema terá sido feito na quinta-feira mas só no sábado foi noticiado em Israel, onde o Parlamento criou uma comissão de inquérito ao caso.





A NSO, por seu lado, garante que Macron não era um “alvo” de nenhum dos seus clientes, negando, pois, que tenha sido selecionado para vigilância com recurso ao Pegasus. E a empresa explica que o facto de o seu nome surgir numa lista de alvos divulgada por um consórcio de jornalistas não prova que tenha sido vigiado. O consórcio, já designado Pegasus Project, não pode confirmar, pois não verificou os telefones de Macron e dos seus ministros, nem dos 13 outros líderes mundiais referidos na lista.





Entretanto, no telefonema com Macron, Bennet terá sublinhado que o caso é anterior à sua tomada de posse, em maio, e que uma comissão está já a examinar se Israel deveria tornar mais rígidas as regras de exportação de armas cibernéticas como o Pegasus.