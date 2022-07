Macron pede entendimento Líbano-Israel sobre exploração conjunta de gás

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu esta terça-feira que Israel deve chegar a um acordo com o Líbano para a exploração do gás nas suas fronteiras marítimas.

Israel e Líbano "têm interesse a chegar a um acordo que permitirá a exploração energética que beneficiará os dois povos [...] A França já contribui para este esforço e está pronta a contribuir mais", disse o Presidente francês aos jornalistas, depois de receber o Primeiro-ministro israelita, Yair Lapid, no Palácio do Eliseu, em Paris.

Em 2020, os dois países começaram a negociar a delimitação marítima das suas fronteiras através de uma mediação levada a cabo pelos Estados Unidos para depois desenvolver a exploração do gás.

Contudo, em 2021 as negociações foram suspensas devido a disputas sobre a dimensão das zonas a que cada país teria direito.

No fim de semana, o exército israelita abateu três drones do Hezbollah libanês, que se dirigiam para a exploração de gás de Karish, um dos pontos de disputa entre os dois países.

Após o encontro com Macron, Lapid afirmou que o seu país não baterá "em retirada", tendo em conta os "repetidos ataques" de que é alvo.

Os dois líderes discutiram a guerra na Ucrânia e as consequências do conflito a nível mundial na segurança alimentar e energia.

Outra questão que esteve na ordem do dia no Eliseu foi o acordo nuclear do Irão, assim como a cooperação franco-israelita no domínio da defesa.

Esta é a primeira viagem internacional de Lapid desde que assumiu as rédeas do Governo israelita, na semana passada, na sequência da dissolução do parlamento.