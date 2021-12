Macron prolonga 'tabu' de recandidatura à presidência em França, entre críticas a Le Pen e Zemmour

O Presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu-se esta quarta-feira de críticas pessoais e ao seu mandato presidencial, mantendo o 'tabu' sobre a sua recandidatura, mas desferindo ataques a candidatos já no terreno, especialmente a Éric Zemmour e Marine Le Pen.

"Se me perguntarem se tenho ambições para o país depois do mês de abril [quando se realizam as eleições presidenciais]... É evidente. [...] Mas hoje não consigo ainda responder a essa questão, devido ao país e a mim próprio", afirmou Emmanuel Macron, quando questionado sobre a sua recandidatura numa entrevista de duas horas no principal canal da televisão francesa, TF1.

Noutro momento da entrevista conduzida por dois jornalistas no Palácio do Eliseu, Macron disse ainda que "um país não se constrói em cinco anos".