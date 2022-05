Macron promete "servir o país e os cidadãos" durante tomada de posse como presidente de França

O presidente francês reeleito, Emmanuel Macron, tomou este sábado posse, no Palácio do Eliseu, e prometeu "servir o país e os cidadãos" no novo mandato.Macron garantiu que pretende "servir as crianças e juventude, a quem me comprometo a entregar um planeta em melhores condições e uma França mais forte", afirmou.Emmanuel Macron garantiu que a França vai continuar a defender o humanismo, as luzes e os direitos humanos. "Temos de ser fiéis aos princípios de liberdade e igualdade, e privilegiar esta cultura", declarou o presidente francês."Continuamos a amar a República e tudo o que ela comporta", disse Macron.