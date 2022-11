Macron quer organizar cimeira do clima em Paris em 2023 antes da próxima COP no Dubai

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, este domingo, a intenção de organizar uma cimeira em Paris em 2023 para pôr em prática "um novo pacto financeiro" com países vulneráveis, prévia à próxima reunião do clima no Dubai.

"Precisamos de um novo acordo financeiro com os países mais vulneráveis. Vou trabalhar nisto com os nossos parceiros com vista a uma cimeira em Paris antes da próxima COP", que deverá realizar-se no Dubai no final de 2023, anunciou o Presidente francês no rede social Twitter.

A Cimeira do Clima das Nações Unidas, COP27, terminou esta madrugada em Sharm el-Sheikh, a estância balnear egípcia no Mar Vermelho, com a aprovação de um acordo altamente contestado, que prevê a constituição de um fundo de compensação por perdas e danos destinado aos países em desenvolvimento mais afetados pelas alterações climáticas, mas quase omisso em relação aos compromissos para a redução da emissão de gases com efeito de estufa e às metas de contenção do aquecimento global.