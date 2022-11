O Presidente francês Emmanuel Macron recebeu esta sexta-feira em Paris diversas mulheres iranianas e saudou a "revolução que estão em vias de concretizar".

"Acolhemos com muita honra e prazer uma delegação de mulheres iranianas", declarou o Presidente francês no decurso do Fórum de Paris sobre a Paz.

"Quero reafirmar-vos aqui e verdadeiramente o nosso respeito e a nossa admiração no contexto da revolução que estão em vias de concretizar", acrescentou.