Macron toma posse e promete uma França mais forte

Emmanuel Macron prometeu este sábado um mandato diferente do anterior, ainda que mantendo a linha de rumo que o conduziu ao Palácio do Eliseu: "Servir o país e os cidadãos". A promessa do Presidente francês reeleito foi feita no breve discurso que proferiu na tomada de posse para um novo mandato de cinco anos. A cerimónia contou com cerca de 450 convidados.Na sua intervenção, Macron garantiu que pretende "servir as crianças e os mais jovens, a quem me comprometo a entregar um planeta em melhores condições e uma França mais forte". Ideias expressas durante a campanha eleitoral e que este sábado reforçou. "Temos de ser fiéis aos princípios de liberdade e igualdade e privilegiar esta cultura", declarou o Presidente francês. "Continuamos a amar a República e tudo o que ela comporta", acrescentou Macron.Reconhecendo que os tempos não são fáceis - "a consciência da gravidade acompanham-me, a guerra, a pandemia, há muitos anos que o nosso país não era confrontado com tantos desafios" -, Macron garante que a França saberá encontrar o melhor caminho, tanto no plano interno como europeu.O Presidente francês pediu, ainda, um "novo contrato político, social e ecológico" na sociedade francesa. "Precisamos de inventar juntos um novo método, longe de tradições e rotinas cansadas", disse.Emmanuel Macron venceu com 58% dos votos frente à candidata da extrema-direita, Marine Le Pen.