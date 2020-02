'Mad' Mike Hughes morre em foguete caseiro ao tentar provar que a Terra é plana

Um piloto americano morreu durante o lançamento de um foguete caseiro no deserto da Califórnia enquanto tentava provar que a Terra era plana.



Um vídeo nas redes sociais mostra o foguete a ser lançado e a cair pouco depois perto de Barstow no sábado.





sobre fabricantes de foguetes amadores exibida no Canal de Ciência dos Estados Unidos.

"Mad" Mike Hughes era conhecido pela sua crença de que a Terra era plana e estava a filmar o lançamento para o programa Homemade Astronauts, uma série

Com a ajuda do seu companheiro Waldo Stakes, Hughes tentava atingir uma altitude de 1.525 metros.

No vídeo do lançamento, é possível ver um paraquedas a sair do foguete mas, aparentemente, foi aberto muito cedo, segundos após a descolagem.



Mike queria provar que a Terra era plana tirando fotografias do planeta do seu foguete caseiro, um aparelho que foi construído no seu quintal.