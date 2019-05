Madonna leva conflito israelo-palestiniano para o palco da Eurovisão e deixa mensagem: "Acordem"

Madonna subiu este sábado ao palco da Eurovisão, em Tel Aviv, e não passou despercebida. A 'rainha da pop' de 60 anos não cedeu à polémica em torno de Israel - vários cantores e artistas palestinianos pediram um boicote à Eurovisão contra Israel devido "aos seus crimes contra a Humanidade" - e cantou ao lado dos seus bailarinos que tinham a bandeira da Palestina nas costas.A cantora norte-americana Madonna terminou a atuação com a expressão "Wake Up" (Acordem, em português) projetada em ecrãs.Madonna subiu ao palco da final do concurso depois da atuação dos 26 concorrentes. A cantora recebeu vários apelos para boicotar o concurso, mas acabou por aproveitar a atuação para tomar uma posição, terminando-a com dois bailarinos que usavam bandeiras de Israel e da Palestina nas costas a caminharem abraçados.Este sábado, em Telavive, Madonna interpretou "Like a Prayer", um dos seus maiores sucessos, de 1989, e, em estreia, "Future", com o 'rapper' norte-americano Quavo."Future" é um dos temas que integra o novo álbum da cantora, "Madame X", que será editado a 14 de junho e foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles, e criativamente influenciado por Lisboa, ontem Madonna reside atualmente.Antes de atuar, Madonna deixou uma mensagem aos 41 concorrentes: "são todos vencedores". "Acredito nisso, porque chegar aqui não foi fácil", afirmou.A 'rainha da pop' pediu a todos os que a ouviam que "nunca subestimem o poder da música para juntar as pessoas", e citou "uma grande canção", da sua autoria, "Music", na qual canta "music makes the people come together" [a música faz as pessoas unirem-se, em português].Madonna foi vestida por Jean-Paul Gaultier com um estilo de Joan d'Arc "futurista". O estilista francês disse que sua inspiração veio de uma de suas próprias compatriotas.