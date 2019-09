Ana Julia Quezada, a mulher acusada de matar Gabriel Cruz, o menino de oito anos assassinado em Almeria, no sul de Espanha, foi condenada esta segunda-feira a prisão perpétua com revisão de pena.Segundo avança o jornal El Espanol, é a primeira mulher a ser condenada a prisão perpétua no país.Recorde-se que Ana Julia, de 46 anos, já tinha sido considerada culpada, a 20 de setembro, pela morte de Gabriel de forma "intencional e impulsiva" pelo tribunal espanhol.Os juízes consideram agora que a mulher prolongou de forma deliberada o sofrimento da criança.Em atualização