Madrid admite confinamento devido à Covid-19

A Comunidade de Madrid está a estudar o endurecimento das medidas de contenção para travar a propagação sem controlo do novo coronavírus, incluindo o "confinamento seletivo" das localidades e bairros mais afetados.A revelação foi feita esta quarta-feira pelo vice-conselheiro de Saúde, Antonio Zapatero, mas uma decisão final só será tomada entre esta quinta-feira e sexta. Zapatero adiantou que a ideia é que as novas medidas entrem em vigor já no fim de semana.Na calha estarão confinamentos localizados nas zonas de maior incidência de contágios e limitações à mobilidade das pessoas.Zapatero referiu que as medidas são necessárias devido ao "relaxamento dos cidadãos", que continuam a ignorar as medidas de distanciamento social em festas ilegais e ‘botellóns’.A região de Madrid representa cerca de um terço dos casos de Covid-19 em Espanha, que esta quarta-feira voltaram a passar os 11 mil.