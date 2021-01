Madrid suspende vacinação da Covid-19 durante duas semanas após escassez de doses

As autoridades de saúde de Madrid suspenderam a vacinação contra a Covid-19 nas próximas duas semanas dado que as doses disponíveis estão a chegar ao fim.



A informação foi avançada pelo vice-presidente regional, Ignacio Aguado, numa conferência de imprensa aos jornalistas.







Segundo Aguado, a região de Madrid vacinou já 180 mil pessoas desde o início da campanha. No entanto, e visto que o "ritmo de entregas foi interrompido", as doses começaram a escassear.



No total, Espanha administrou já pouco mais de 1,3 milhões de doses a indivíduos de grupos prioritários, como de lares de idosos e médicos de primeira linha. Cerca de 10% destas pessoas recebeu já a segunda dose.



O Governo espera vacinar cerca de 2,5 milhões de pessoas até ao finald e fevereiro.