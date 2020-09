Madrid vai endurecer medidas restritivas aos fins de semana para combate à pandemia

Madrid vai endurecer as medidas restritivas para o combate à pandemia do coronavírus aos fins de semana. A informação foi avançada por Antonio Zapatero, vice-conselheiro de Saúde Pública e Plano Covid-19 da Comunidade de Madrid.Segundo Zapatero, o "apertar" das medidas será feito sobretudo em termos de mobilidade, em consequência do "crescimento sustentado" da pandemia na região devido ao relaxamento das medidas.Recorde-se que Espanha confirmou esta terça-feira 9.437 novos casos de Covid-19, elevando para 603.167 o número total de infetados até ao momento, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

Por outro lado, o país registou mais 156 mortes pela doença nas últimas 24 horas, aumentando o total de óbitos para 30.004.

Madrid continua a ser a comunidade autónoma com o maior número de infeções, tendo registado mais 3.595 do que o número notificado na segunda-feira.