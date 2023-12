Maduro acusa oposição venezuelana de trair pátria e aliar-se à Guiana e ExxonMobil

O Presidente venezuelano acusou sexta-feira vários políticos opositores venezuelanos de se aliarem com Georgetown e a ExxonMobil e de traírem a pátria na reivindicação do Essequibo, território em disputa com a vizinha Guiana.

"Iniciámos numa nova etapa da história. Após 150 anos, despertou uma consciência de justiça, de igualdade e de independência, de exercício da soberania. (...) Vejam como a ultradireita grita", disse Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro falava num comício político, frente ao palácio presidencial de Miraflores, durante o qual assinou vários decretos para recuperar o território da Guiana Essequiba.