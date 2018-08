Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maduro garante que explosão de drones foi atentado

Rebentamento de uma botija de gás é uma das hipóteses avançadas.

Por Débora Carvalho | 08:37

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, diz ter sido alvo de um atentado, sábado, enquanto discursava perante as forças armadas numa cerimónia, em Caracas.



"Foi um atentado para matar-me", disse o líder venezuelano, que assegura que drones carregados com explosivos estiveram na origem do ataque.



No entanto, há outra versão dos acontecimentos: um rebentamento de uma botija de gás. Contudo, o atentado foi reivindicado pelos Soldados de Franelas, grupo de oposição ao regime venezuelano.



Sete soldados ficaram feridos na sequência das duas explosões, aparentemente provocadas por drones. Nicolás Maduro escapou ileso do local da cerimónia, que estava a ser transmitida em direto na televisão. Menos de três horas depois do alegado atentado contra a sua vida, o chefe de Estado venezuelano garantiu que a situação foi neutralizada "em tempo recorde".



"Explodiu à minha frente um artefacto voador, uma grande explosão, companheiros", destacou. Maduro não teve dúvidas em assegurar que se tratou de um atentado terrorista e até apontou um culpado: Juan Manuel Santos, o presidente da Colômbia.



A narrativa do governo venezuelano está, no entanto, a suscitar algumas dúvidas. Isto porque bombeiros garantiram à 'Associated Press' que tudo não passou de uma explosão acidental num apartamento próximo do evento que celebrava o aniversário da Guarda Nacional.



Promete "justiça e castigo máximo" para os responsáveis

Nicolás Maduro revelou que já foram detidos vários suspeitos e disse que tem provas que já estão na posse das autoridades. O líder venezuelano prometeu ainda "justiça e castigo máximo" para os responsáveis. "Esqueçam o perdão!", afirmou. A presidência colombiana já refutou a afirmação de Maduro que acusa o seu homólogo de ter ordenado o alegado atentado.



"Hoje tentaram assassinar-me e não tenho dúvidas que tudo aponta para a direita, a extrema-direita venezuelana em aliança com a extrema-direita colombiana e que o nome de Juan Manuel Santos está por detrás deste atentado", afirmou o chefe de Estado da Venezuela, que ainda deixou no ar um aviso.



"Digo aos opositores que querem viver no seu país que eu sou a garantia de paz para que possam viver neste país", mas "se algum dia me fizeram alguma coisa, a direita terá de enfrentar milhões de pobres, de trabalhadores e camponeses, de soldados nas ruas que farão justiça pelas suas próprias mãos".



Na resposta, a Colômbia justifica com ironia: "Isso não tem base, o presidente está empenhado no batismo da sua neta Celeste, e não em derrubar governos estrangeiros", disse uma fonte da presidência colombiana. Espanha, Rússia e Turquia foram alguns dos países que condenaram o ataque em Caracas.



Rebeldes falam sobre plano na Internet

O movimento Soldados de Franelas, grupo rebelde associado à oposição a Maduro, reivindicou o ataque na internet e até deu detalhes sobre o plano. "Drones carregados com explosivos C-4 (...). Demonstrámos que são vulneráveis, não se conseguiu hoje mas é uma questão de tempo. É assim que gozamos com a ditadura. É boa para matar o povo de fome mas é cobarde na hora H.", escreveram.