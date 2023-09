Maduro quer ajuda da China para inclusão da Venezuela nos BRICS

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, pediu o apoio da China para que o país seja incluído no grupo de economias emergentes BRICS, que descreveu como "o grande motor da esperança para um mundo diferente".

Numa entrevista à agência de notícias oficial chinesa Xinhua, Maduro propôs à China três ações para aprofundar a relação com a América Latina e as Caraíbas, entre as quais destacou o "fortalecimento dos BRICS" através da adesão da Venezuela.

Na entrevista, transmitida este sábado pelo canal estatal venezuelano VTV, o chefe de Estado sublinhou as contribuições que a nação poderia dar ao BRICS, por ser o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, além de outros minerais importantes.