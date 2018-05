Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Maduro reeleito na Venezuela com abstenção recorde

Presidente venceu com a votação mais baixa de sempre, 29% do eleitorado total.

Por Ricardo Ramos | 01:30

Sem surpresas, Nicolás Maduro foi no domingo reeleito para um novo mandato na presidência venezuelana numas eleições pejadas de irregularidades e marcadas por uma abstenção recorde, superior a metade do eleitorado.



O chefe de Estado venezuelano teve 68% dos votos, mais do triplo do principal adversário, o opositor Henri Falcon, que não foi além dos 21%, mas a afluência às urnas foi de apenas 46%, uma quebra drástica em relação aos mais de 80% registados nas presidenciais de 2013. Fazendo as contas à totalidade do eleitorado venezuelano, incluindo os muitos milhões de eleitores que ficaram em casa, Maduro foi reeleito com meros 29% dos votos. Teve apenas 5,8 milhões de votos, muito aquém da meta dos 10 milhões de votos que o próprio tinha estabelecido como objetivo para estas eleições.



Esse facto não refreou o entusiasmo com que o presidente celebrou a vitória que o deixará no poder até, pelo menos, 2025. Perante milhares de apoiantes reunidos em frente ao Palácio Presidencial, Maduro disse que os resultados constituem "uma vitória sobre o imperialismo" e prometeu que a revolução "veio para ficar".



A aliança da oposição, que boicotou as eleições devido à falta de garantias democráticas, denunciou inúmeras irregularidades no processo eleitoral e apelou à resistência. "Peço aos venezuelanos para não desmoralizarem, Maduro está hoje mais enfraquecido do que antes. Assistimos à fase final de um ciclo trágico para o nosso país", disse o opositor Julio Borges.



Já o candidato Henri Falcon garantiu que não irá reconhecer os resultados e exigiu a repetição das eleições, acusando o regime chavista de "comprar votos" ao montar milhares de bancas junto aos locais de votação onde os portadores de ‘cartões patrióticos’ - dados pelo governo - podiam habilitar-se a brindes após votarem.



PORMENORES

Vizinhos não reconhecem

O ‘Grupo de Lima’, que junta 12 países latino-americanos e o Canadá, disse ontem que não reconhece os resultados das presidenciais na Venezuela e chamou os seus embaixadores para consultas. Já os EUA ameaçaram com sanções à indústria petrolífera venezuelana.



Portugal lamenta

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, considerou "lamentável" a forma como decorreram as eleições na Venezuela mas garantiu que o Governo não tomará qualquer medida que "prejudique" a comunidade portuguesa.