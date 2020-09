Mãe abandona filho de três anos em casa com baratas durante dias para estar com amigos

Um menino de três anos foi resgatado de uma casa infestada com baratas após ter sido abandonado pela mãe, Natalia, que decidiu ir para fora com amigos.O caso ocorreu na Ucrânia na passada quinta-feira. A criança ficou sozinha durante três dias sem supervisão de qualquer adulto e sem comida.A criança terá aberto a torneira para beber água e acabou por inundar o apartamento levando os vizinhos a dar o alerta. Quando chegaram ao local, as autoridades encontraram o menino nu e escondid debaixo da cama.A mãe chegou à habitação na passada sexta-feira, no dia seguinte ao menino ter sido encontrado. Foi interrogada e acusada de negligência. Os serviços sociais retiraram a guarda da criança da mãe e o menino será colocado num orfanato após ter alta do orfanato.