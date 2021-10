Três menores de 15, 10 e 7 anos foram obrigados a viver sozinhos com o cadáver do irmão, de 9 anos, durante mais de um ano numa casa sem eletricidade nem comida na cidade de Houston, nos EUA. A mãe das crianças e o namorado foram presos por suspeita de homicídio e abandono.





O alerta para este caso chocante foi dado pela criança mais velha, que no domingo telefonou para a polícia a dizer que o irmão tinha morrido há mais de um ano e o corpo ainda estava dentro de casa. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram três menores subnutridos e com lesões físicas no corpo, e os restos mortais de uma quarta criança num quarto fechado. Segundo o médico legista, a criança terá sido vítima de agressões violentas.