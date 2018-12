Mãe abraça filha bebé que nasceu morta durante duas semanas

Emma Woodhouse, de 27 anos, de Lancaster, deu à luz de emergência as gémeas Jessica e Bella.

17:23

Uma mãe permaneceu abraçada à filha recém-nascida durante duas semanas, depois da bebé ter nascido já sem vida. A mulher acabou por apresentar a bebé aos restantes irmãos, apesar de já se encontrar morta.

Emma Woodhouse, de 27 anos, de Lancaster, deu à luz de emergência as gémeas Jessica e Bella com apenas 29 semanas de gestação, em junho deste ano, depois do cordão umbilical se ter rompido no útero.

Enquanto Bella sobreviveu de forma milagrosa ao nascimento, Jessica nasceu já sem vida, apesar dos médicos terem feito cerca de 22 minutos de exercícios de reanimação.



Apesar da morte da bebé, a mãe, juntamente com o companheiro Paul, conseguiu manter a criança em casa, com condições muito restritas, conseguindo dar-lhe banho, passeá-la e até apresentá-la aos restantes filhos, antes de ser cremada.