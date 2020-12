Mãe acaba curso quase 30 anos depois de começar ao lado de três dos cinco filhos

Tyra Muhammad, de 46 anos, é, por estes dias, uma história de inspiração nas redes sociais, já que concluiu um curso superior quase 30 anos depois de ter começado. E como se isto não fosse suficiente, fê-lo ao lado de três dos seus cinco filhos.

Muhammad formou-se em Inglês na Grambling State University, no Louisiana, nos Estados Unidos, depois de lá ter entrado como ‘caloira’ em 1994.

Em declarações ao Good Morning America, Tyra confessou que chegou a pensar que era demasiado tarde para voltar à escola e ao 'campus' da universidade e que quem a incentivou foram os filhos. "As pessoas por vezes pensavam que éramos todos irmãos", disse, divertida, lembrando que gostou muito da experiência.

Muhammad confessou que se casou no final do primeiro ano do curso, quando tinha 19 anos, e ficou logo grávida, o que a obrigou a interromper a sua carreira universitária. Acabou por se tornar assistente de enfermagem e até tentou recomeçar os estudos na Grambling State University, mas a família acabou por vir sempre em primeiro.

Em 2018, já depois de se ter divorciado do marido, sentiu que era a altura de perseguir este sonho e voltou a matricular-se na universidade, juntamente com o filho mais novo. Acabou por ter uma aula em comum com um dos seus filhos e fazia regularmente sessões de estudo no 'campus' com os outros dois.

Elijah, filho de Tyra, com 22 anos, afirma que frequentar o ensino superior com a mãe é uma experiência pela qual muito poucas pessoas passam e que por isso foi "muito divertido". "Os pais estão sempre curiosos para saber o que os filhos estão a fazer na universidade. Ela conseguiu ver isso tudo. Os nossos horários eram diferentes, mas estávamos juntos com frequência", disse.

Muhammad, que espera vir a dar aulas de inglês, vai agora começar a fazer uma pós-graduação e espera que a sua história sirva de exemplo para outras pessoas. "A perseverança é muito importante. Se têm um objetivo, mesmo que não seja voltar para a escola, façam-no", atirou.