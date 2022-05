Mãe afoga filho de dois anos para “o proteger dos demónios” no País de Gales

Uma mulher de 32 anos afogou o filho no banho porque acreditava "que estava possuída por demónios", assim como o resto da família. Natalie Steele matou o menino de dois anos em Agosto do ano passado, no País de Gales.

O menino foi reanimado pelos socorristas, mas acabou por morrer no dia seguinte no hospital devido ao afogamento e hipotermia. Natalie negou o homícidio em tribunal, mas admitiu homicídio negligente depois de ter sido diagnosticada com uma doença mental.

Natalie Steele, devota da igreja, disse à polícia local que queria proteger o filho dos demónios que tinham possuído a família toda. O objetivo era "enviá-lo para o céu".

A mulher foi ouvida, esta terça-feira, no Tribunal de Cardiff Crown. A família da mulher descreve-a como uma "mãe devota" mas que, nos dias anteriores ao afogamento do menino, teve comportamentos "estranhos", em que relatava "ver luzes" e que dizia que "os demónios são escuros e reais".

No dia anterior à morte do menino, Natalie, numa viagem de campismo da igreja, pediu para ser batizada. Ao ser transportada de volta para casa, no dia seguinte, disse a uma amiga que "tinha que ser um sacrifício", enquanto tentou diversas vezes retirar o cinto de segurança no veículo. Ao filho repetia diversas vezes "amo-te, Reid".

A mulher enviou a essa mesma amiga uma mensagem depois do assassinato: "Fiz algo terrível, eu tinha que proteger o Reid da minha família". À mãe disse que toda a família tinha "olhos arrepiantes" e "caras contorcidas" e que ela própria "tinha problemas com espíritos".

Um relatório psiquiátrico forense observou que Natalie sofre de uma "doença mental não identificada, não diagnosticada e não tratada". O documento refere que a culpabilidade da mulher pelo homicídio "é baixa".