Mãe ajuda filha a fazer aborto ilegal nos EUA. Facebook disponibilizou conversas privadas

Jessica Burgess, de 41 anos, natural de Nebraska, nos EUA, foi acusada de ajudar a filha, Celeste, na altura de 17 anos, a fazer um aborto às 24 semanas de gravidez, e encobrir a situação. A polícia solicitou dados ao Facebook, que disponibilizou uma conversa entre ambas, onde falavam sobre onde comprar comprimidos para abortar e planos para queimar o feto.



A mãe da adolescente está a ser processada por ocultação de cadáver, fazer um aborto não sendo médica credenciada e fazer um aborto de um feto com mais de 20 semanas. A jovem está ser processada por ocultação de cadáver, encobrir a morte de outra pessoa e testemunho falso.

Depois de as autoridades terem obtido as mensagens com um mandado de busca, pormenorizaram algumas delas em tribunal. Em várias delas, trocadas no Facebook, a mãe diz à sua filha que já conseguiu os comprimidos para o aborto e dá-lhe instruções sobre como tomá-los. A filha responde "referindo o quanto está ansiosa para tirar a 'coisa' do seu corpo". "Finalmente, serei capaz de usar calças de ganga", salientou Celeste numa das mensagens enviadas a Jessica.



O advogado de Burgess não respondeu à The Associated Press e o defensor público que representa a filha recusou-se a comentar. Quando questionadas pela primeira vez, as duas disseram aos investigadores que Celeste tinha inesperadamente dado à luz um nado-morto no duche, nas primeiras horas da manhã de 22 de abril. De acordo com a mãe e filha, teriam colocado o feto num saco para o levar numa carrinha caixa até ao local onde o enterrarram com a ajuda de um homem de 22 anos.



De acordo com procurador que está encarregue do caso, esta é a primeira vez que alguém está acusado de realizar um aborto após 20 semanas, uma restrição que foi aprovada em 2010. Antes do Supremo Tribunal do país negar a legalidade do aborto em junho, os Estados Unidos da América não proibiam o procedimento até ao momento em que um feto fosse considerado viável fora do útero, por volta das 24 semanas.