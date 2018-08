Mãe alcoolizada despista-se e mata noivo e filha de seis anos

Mulher foi condenada a dois anos de prisão efetiva.

Carly Tomlinson tinha bebido uma grande quantidade de álcool antes de ter um acidente de viação que provocou a morte ao companheiro de 28 anos e filha de seis. Depois de ser julgada pela morte das duas pessoas, Carly foi condenada a dois anos de prisão efetiva em Derbyshire, Inglaterra.

O noivo James e a filha Ruby seguiam dentro do carro quando ocorreu o despiste que lhes provocou a morte imediata no local. Ruby não estava a utilizar cadeirinha para crianças, e o noivo James não utilizava cinto de segurança no momento do despiste.

Carly estava duas vezes acima do limite legal de álcool quando subiu um passeio e embateu contra um muro de pedra. A mulher foi interrogada na manhã seguinte ao acidente e tinha apenas vagas memórias do sucedido, revela o jornal The Sun.

A mãe foi julgada e declarou-se culpada pelas duas mortes, admitindo uma condução negligente devido ao consumo excessivo de álcool. "Nunca me perdoarei", confessa a mulher.

Além dos dois anos de prisão, Carly terá de enfrentar mais quatro anos sem conduzir qualquer tipo de veículo.

O juiz diz que os ferimentos físicos da mulher certamente são uma mínima parte dos danos emocionais que ela provocou a si mesma com a morte de dois entes tão queridos. "Você matou a sua filha e o seu noivo- pessoas que tanto amava - isso já será o suficiente para a assombrar para o resto da vida", acrescentou o oficial de justiça.

"O meu filho e a minha neta foram mortos num acidente causado por Carly Tomlinson. Eu não sou solidário, eu considero que ela deve pagar pelas suas ações", afirma revoltado o pai de James.