Mãe assassinada em emboscada no México conseguiu salvar filha bebé antes de morrer

A história da família LeBaron está a chocar o México. Três mães e nove filhos foram assassinados depois de caírem numa emboscada dos membros de um cartel de droga.As mulheres estavam a caminho de um casamento quando foram surpreeendidas. Entre as vítimas mortais estava Christina Johnson, de 31 anos, que conseguiu salvar a filha bebé das mãos dos assassinos.A menina de nome Faith, com apenas sete meses, foi encontrada com vida depois de ser atirada para a parte traseira do Chevrolet Suburban. Dois bebés gémeos estão entre as vítimas mortais.Um dos familiares da mulher publicou no Facebook a foto da mulher com a filha e escreveu: "Esta doce menina foi encontrada com vida. A mãe salvou-lhe a vida! Ela é um anjo."A família foi atacada por quatro homens armados perto da vila de Bavispe, a cerca de 70 quilómetros do sul da fronteira com os EUA. Há ainda cinco crianças desaparecidas mas a comunidade já está a mobilizar-se para os procurar.Segundo o Mirror, as vítimas são Rhonita Maria LeBaron, de 33 anos, os seus filhos gémeos de seis ou sete meses, Titus e Tiana, e os dois outros filhos, Krystal de 10 anos e Howard de 12.Dawna Langford, de 43 anos, também perdeu a vida junto dos seus dois filhos.