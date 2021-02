Mãe ataca e derruba homem que espiava filha de 15 anos pela janela do quarto

Phyllis Pena, uma mãe do estado norte-americano do Texas, foi filmada pelas câmaras de videovigilância da polícia a atacar e derrubar um homem que tentava fugir após ter sido apanhado a espiar a filha de 15 anos de Phyllis.O jovem de 19 anos estava a espiar a adolescente através da janela do quarto desta quando Phyllis, que estava a chegar do trabalho, o viu. Quando o jovem, Zane Hawkins, viu que tinha sido apanhado tentou fugir.Pena chamou de imediato as autoridades que, ao chegar, apanharam Zane. Porém, o jovem conseguiu escapulir-se das mãos das autoridades e Phyllis não perdeu tempo. A mulher correu atrás dele, atacou-o e derrubou-o para que este não fugiusse.À estação de televisão KPRC, Phyllis disse que o primeiro instinto foi assegurar-se que de que o homem não ia mais longe.A filha, de 15 anos, ajudou posteriormente a mãe a manter Zane preso até que a polícia chegasse

Hawkins foi preso e enfrenta acusações de porte de substâncias, fuga à prisão e resistência à detenção. A polícia disse que mais acusações poderiam ser ainda anexadas ao processo.



"Os meus filhos são a minha vida e só me asseguro de protegê-los", concluiu Pena.