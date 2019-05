Mãe atira filha de três anos pela janela do quinto andar e tenta suicidar-se de seguida

Uma estudante de 29 anos atirou ao início da madrugada desta sexta-feira a própria filha, uma bebé de apenas três anos, pela janela do apartamento do quinto andar onde moravam num edifício na zona oeste da cidade brasileira de São Paulo, no Brasil, e cerca de uma hora mais tarde também se atirou. As duas sobreviveram, mas a estudante, segundo informações do Hospital das Clínicas, no centro da capital paulista, está em estado muito grave.

Num verdadeiro milagre, a bebé, envolta num lençol e que aparentemente foi atirada enquanto dormia, caiu de costas sobre o pára-brisas de um carro que entrava na garagem do edifício. Era meia-noite e meia da madrugada desta sexta-feira, 4h30 em Lisboa. De alguma forma, o pára-brisas amorteceu o impacto do corpo da menina, que, ainda de acordo com as informações avançadas pelo Hospital das Clínicas, sofreu apenas ferimentos ligeiros e muitas escoriações.

A mãe, já incriminada pela polícia por tentativa de homicídio, permaneceu no apartamento, recusando falar com os bombeiros e com a polícia. Cerca de uma hora depois de ter atirado a filha, e perante a insistência dos bombeiros para que abrisse a porta, a jovem estudante abriu o gás e ateou fogo às cortinas.

Ante a possibilidade de que o fogo se propagasse e de ocorrência de uma explosão que poderia afetar todo o edifício e colocar em risco a vida dos outros moradores, os bombeiros começaram a arrombar a porta. Foi nessa altura que a estudante, que já há algum tempo estava no lado de fora do apartamento, no parapeito, segurando-se como podia, atirou-se, sofrendo inúmeros e graves traumatismos.

Moradores contaram que mãe e filha viviam há muito pouco tempo no prédio, localizado na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no bairro do Jaguaré, por isso não sabiam muito sobre ambas. No entanto, avançaram que a estudante nesse curto período já tinha tido alguns surtos, no entanto nenhum que evidenciasse qualquer instinto violento.