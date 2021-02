Mãe atira filhos da janela do terceiro andar para os salvar de incêndio na Turquia

As imagens são impressionantes. Uma mãe na Turquia atirou os quatro filhos pela janela do apartamento no terceiro andar onde viviam em Instambul para os salvar de um incêndio.O incidente ocorreu esta quarta-feira num prédio de cinco andares. No vídeo amplamente difundido nas redes sociais vê-se a mulher a atirar as crianças pelas janela de onde saia uma nuvem de fumo preto. Em baixo, na rua, vê-se um grupo de populares a esticar um cobertor de forma a aparar a queda ds menores.Um vizinho que testemunhou o momento afirma, ao jornal turco Daily Sabah, que começou a ver uma nuvem preta a sair da janeila e, posteriormente, começou a ouvir as crianças aos gritos."Abrimos os cobertores. Uma mulher atirou as crianças. Então, apanhamos as quatro crianças com cobertores", relata.As quatro crianças caíram em segurança e sem ferimentos, confirmaram as autoridades.