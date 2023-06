Mãe atirava água gelada ao filho de 12 anos e prendia-o numa jaula para cães

Uma mulher, de 32 anos, foi detida e acusada de torturar e tentar matar o filho, de 12 anos, na Áustria. A mãe fechava a criança numa pequena jaula para cães, mergulhava-o em água gelada e abria as janelas do apartamento, expondo o filho a temperaturas negativas. De acordo com o Daily Mail, o menino entrou em coma e estado de hipotermia, tendo estado à beira da morte.O caso ocorreu em novembro do ano passado. No início desta semana, o Supremo Tribunal de Justiça austríaco rejeitou o recurso da mulher contra a sua detenção.Segundo o Daily Mail, a mulher está em prisão preventiva na cidade austríaca de Krems, desde 22 de novembro. O alerta foi dado por uma assistente social que chamou uma ambulância para a casa onde o menino estava a ser torturado. O jornal britânico informa ainda que a temperatura corporal do menino chegou aos 23,8ºC. A temperatura média do corpo humano é 37ºC.A mulher deixou o filho numa situação de subnutrição grave, que provocou o coma do menino, ainda antes dos serviços de socorro serem acionados pela assistente social.