Mãe bêbeda apanhada a 'divertir-se' numa rampa de skate com a filha bebé

Uma mãe alcoolizada foi apanhada a divertir-se com o filho bebé numa rampa de skate. De acordo com a cadeia de televisão internacional financiada pela Rússia RT, a mulher foi filmada por alguns adolescentes que se encontrava no espaço e chamaram a polícia.As imagens, divulgadas no Youtube, mostram a mulher com o carrinho de bebé a subir e a descer a rampa enquanto ia tropeçando e caindo, colocando assim em risco a criança que estava no carrinho. A menina quase caiu numa dessas subidas na rampa.De acordo com relatos à comunicação social russa, a mulher terá consumido pelo menos dois litros de cerveja antes de decidir ir para a rampa com o filho.A situação ocorreu numa pequena localidade da cidade russa Tula.