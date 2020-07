Mãe comemora nascimento de bebé 'milagre' após 12 abortos em 11 anos

Um verdadeiro milagre. Foi assim que uma mãe comemorou o nascimento do seu bebé depois de ter sofrido 12 abortos em 11 anos.Depois do nascimento da sua primeira filha, Chloe, atualmente com 13 anos, Kim Pecha começou a tentar engravidar do segundo filho.De acordo com o jornal Mirror, Kim, do Essex, no Reino Unido, esteve vários anos a tentar engravidar, tendo-lhe sido diagnosticado ovários policísticos. A mulher tomou remédios homopáticos para a doença, mas começou a tentar engravidar em 2009.11 anos passaram e a mãe de uma menina passou por 12 abortos."Comecei a pensar que nunca iria acontecer. Era difícil ver as pessoas a minha volta a engravidarem", referiu a mãe, que nunca foi alertada para o facto de não poder ter mais filhos.Durante a gravidez de Ollie, ainda em 2019, Kim manteve o medo de perder o bebé. "Sofri tanto todas as vezes que perdi um filho que pensei: não sei se consigo fazer isto", recordou a mulher em entrevista ao jornal britânico.Mas a boa notícia chegou mesmo em abril deste ano. Kim de 37 anos, e o marido Mike, de 39, conseguiram finalmente cumprir o seu desejo de dar um irmão a Chloe.Após uma cesariana de emergência, e algumas hemorragias, Ollie nasceu a 28 de abril e veio completar a família."A Chloe está encantada por finalmente ter um irmão mais novo, especialmente depois de tudo o que passámos para aqui chegar", recordou a mãe.Michael mostrou-se orgulhoso pela mulher se manter forte e não desistir da ideia de completar a família. "Não foi fácil chegar aqui, mas estou tão feliz", afirmou.