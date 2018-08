Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mãe condenada por morte dos quatro filhos pode ser considerada inocente

Provas recolhidas nunca apontaram diretamente para Karhleen Folbigg.

21:38

Karhleen Folbigg, considerada a "mulher mais odiada" da Austrália depois de ter sido condenada a 30 anos de prisão pela morte dos quatro filhos, pode vir a ter a pena revista.



A mulher, que está atrás das grades há 15 anos, liga todos os dias para a amiga, Tracy Chapman, por volta das 9h30. Durante as chamadas conversam sobre o dia a dia na prisão. Estas podem agora resultar numa reviravolta na vida de Karhleen.



Ao longo dos últimos três anos as conversas com Tracy tornaram-se mais intensas e duradouras. Kathleen tem, ao longo do tempo, demonstrado desagrado e frustração pelo atraso na reapreciação do caso que a condenou à prisão.



Numa destas chamadas, a "mulher mais odiada" da Austrália explicou algumas das frases escritas num diário e que levaram à sua condenação. A conversa foi gravada pela polícia e divulgada num canal de televisão australiano. Esta divulgação pode acelerar o processo de abertura do caso.



As provas recolhidas nunca apontaram diretamente para a mãe, segundo especialistas forenses.



A equipa de advogados de Karhleen enviou uma petição há cerca de três anos para que o caso fosse revisto, mas nada chegou a ser feito.



Estes novos dados e as declarações da mulher podem agora levar a uma nova apreciação deste caso.