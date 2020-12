Mãe dá à luz e morre de Covid-19 antes de poder agarrar o filho bebé ao colo

Uma mulher norte-americana, de 33 anos, apanhou Covid-19 quando estava no 8.º mês de gestação e acabou por morrer vítima da doença logo após o parto, antes mesmo de poder pegar o filho ao colo pela primeira vez.

Erika Bacerra, de Detroit, foi diagnosticada como infetada com o novo coronavírus no mês passado, segundo a WBTV, a mulher disse à mãe na altura: "Não me sinto bem. Não me sinto normal. Tenho dificuldades em respirar". A mulher foi internada com sintomas graves de Covid-19 mas, apesar das complicações de saúde, deu à luz um bebé saudável, Diego Antonio Becerra, no dia 15 de novembro.

O irmão conta, em lágrimas, que Erika morreu antes sequer de poder conhecer o pequeno Diego. "Ela teve um parto normal. Ela deu á luz o meu sobrinho, mas não chegou a poder agarrá-lo. Assim que terminou o parto teve que ser intubada… A partir daí já não acordou", revelou.

Erika não era doente de risco e não tinha doenças respiratórias associadas. A família organizou agora uma angariação de fundos via página na Internet para fazer frente às despesas com o funeral da norte-americana. Erika tinha também uma filha de apenas um ano.