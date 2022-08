Mãe das duas crianças encontradas mortas dentro de malas de viagem está em fuga na Coreia

Duas crianças, com idades entre os cinco e dez anos, foram encontradas mortas dentro de malas de viagem compradas em leilão, em Auckland, na Nova Zelândia. O alerta foi dado a 11 de agosto, quando a família que comprou as duas malas as abriu, e descobriu os corpos em decomposição lá dentro.A polícia está a investigar o caso.Segundo o jornal Independent, as autoridades informaram que o pai das duas crianças terá morrido em 2017, vítima de cancro. Já a mãe terá fugido para a Coreia do Sul em 2018, altura em que a polícia pensa que terão morrido as duas crianças - devido ao estado de decomposição dos corpos.A família que encontrou os corpos não é suspeita do crime.As autoridades já confirmaram que sabem a identidade das crianças, mas não revela mais detalhes para proteger a investigação.