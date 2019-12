Mãe de 25 anos morre após dar à luz o quarto filho

Uma jovem mãe de 25 anos morreu repentinamente após dar à luz o quarto filho através de uma cesariana, em Auckland, na Nova Zelândia. O parto ocorreu no passado dia 27 de outubro.Tammy Nathan-Belk, que já tinha três filhos, todos do mesmo parceiro, nunca tinha tido complicações nas gravidezes anteriores. Após o parto, a jovem foi aconselhada pelos médicos a repousar em casa, para poder cicatrizar os pontos da intervenção cirúrgica, mas acabou por morrer tragicamente dias depois.Tudo começou com aquilo que aparentemente parecia ser uma dor de barriga. Tammy foi imediatamente ao médico que lhe receitou analgésicos. De volta a casa, a agonia era tal que a jovem mãe teve de chamar uma ambulância para o hospital, acabando por morrer a caminho.A família foi posteriormente informada de que Tammy tinha rejeitado os pontos internos da cesariana e que por isso desenvolveu uma apendicite aguda.