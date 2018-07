Mãe de jogador da seleção brasileira foi raptada

Rosângela Freda apareceu uma hora depois e o filho já anunciou o regresso da mãe nas redes sociais.

Mãe de Taison, jogador da seleção brasileira, foi raptada à porta de casa, no Brasil. O rapto foi feito por cinco homens que libertaram Rosângela Freda uma hora depois.



Quatro suspeitos foram presos e um outro continua desaparecido. Um deles, já com antecedentes criminais, foi detido.



A mãe do jogador, que participou no Campeonato Mundial de Futebol, foi sequestrada na passada segunda-feira e libertada ao ser localizada pela polícia.



De acordo com a Globo, Rosângela Freda ia comprar um ramo de flores quando um carro se aproximou e três homens armados a obrigaram a entrar numa viatura, sem que os familiares fossem capazes de impedir o sucedido.



A mulher está bem e não ficou ferida depois do rapto, avança o The Guardian. Sabe-se também que o plano do grupo era pedir um resgate ao jogador, que não foi possível dado o pouco tempo que a mulher esteve com os raptores.