Mãe de jovem que matou quatro alunos em tiroteio numa escola do Michigan condenada por homicídio involuntário

Jennifer Crumbley, mãe de Ehtan Crumbley, jovem responsável pelo tiroteio no liceu Oxford, no Michigan, foi condenada esta terça-feira por quatro acusações de homicídio involuntário, avança BBC News. Esta foi a primeira vez que progenitor de um atirador foi levado a julgamento nos EUA.

Os juízes ouviram testemunhas durante uma semana e decidiram que Jennifer foi corresponsável pelos crimes por ter comprado a arma utilizada no tiroteio e por não ter respondido às necessidades de saúde mental do filho.





Ehtan Crumbley tinha 15 anos quando cometeu o crime a 30 de novembro de 2021 e foi condenado a prisão perpétua em dezembro do ano passado. Alguns familiares das vítimas manifestaram alívio com o veredito.

O julgamento do pai do jovem tem início marcado para março. Este enfrenta as mesmas quatro acusações de homicídio involuntário, pelas mortes dos jovens Justin Shilling, Madisyn Baldwin, Tate Myre e Hana St. Juliana.