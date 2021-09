Desde que Maddie desapareceu sem deixar rasto, no Algarve, em 2007, Kate McCann não mais trabalhou - exercia funções de médica anestesista em hospitais de Leicester, no Reino Unido. Catorze anos depois, a mãe da menina britânica regressou ao trabalho e, apesar de já não estar na especialidade de Cirurgia, está a tratar doentes, vítimas da Covid-19. Kate recusou comentar este regresso à normalidade, mas um amigo da família garante que a mãe de Maddie está muito feliz.









Gerry McCann, recorde-se, apenas largou o trabalho quando esteve em Portugal durante as buscas pela filha, na altura com três anos. Quando o casal decidiu voltar a Inglaterra com os dois filhos gémeos, Gerry voltou ao serviço de Cardiologia exatamente no mesmo hospital onde Kate está a trabalhar. É lá que se mantém até aos dias de hoje.





Leia também Mãe de Maddie volta a trabalhar 14 anos após desaparecimento da filha “A Kate está muito feliz por poder ajudar os seus colegas médicos numa altura em que eles mais precisam e também porque houve uma convocatória a todos os profissionais de saúde que possam ajudar no combate à pandemia da Covid-19”, contou um amigo de Kate à imprensa britânica.

Leicester tem 350 mil habitantes e foi uma das zonas mais atingidas pela Covid-19. A cidade entrou em confinamento no dia 23 de março de 2020 e foi o único local do país a permanecer fechado durante mais de um ano no Reino Unido.





Kate McCann e o marido continuam a acreditar que a filha Madeleine está viva e, por isso, todos os anos por altura do aniversário do desaparecimento da criança fazem apelos para que a polícia não largue a investigação deste caso. As autoridades alemãs garantem que têm provas que Maddie está morta e têm um suspeito identificado.



Acusação da morte até ao final do ano

A polícia alemã garante que até ao final do ano terá uma acusação contra Christian Brueckner, predador sexual suspeito de matar Maddie.