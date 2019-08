Mãe de Maëlys recorda a filha dois anos após esta ser assassinada

Dois anos após o homicídio de Maëlys de Araujo, a mãe da menina publicou um texto na sua página do Facebook recordando o dia em que a filha foi dada como desaparecida. A publicação feita esta terça-feira fez-se acompanhar de um vídeo com fotografias de Maëlys.

Jennifer Maeco de Araujo, mãe da menina que foi sequestrada e assassinada há dois anos em França, escreveu uma carta à filha na qual manifesta saudade, revolta e vontade para que seja feita justiça pela criança.

No texto, que teve 168 mil visualizações na rede social, Jennifer diz que a morte da filha mudou a sua vida para sempre e que tenta sobreviver desde a noite "trágica" em que Maëlys desapareceu. Acrescenta ainda que continua na esperança de saber a verdade

Num desabafo emocionado, Jennifer expressa as saudades que tem da filha dizendo que se torna insuportável a sua ausência e lamenta não a ter conseguido proteger.





Maëlys de Araujo desapareceu numa festa de casamento em Pont-de-Beauvoisin, na noite de 27 de agosto de 2017. Em novembro do mesmo ano o principal suspeito do desaparecimento da menina de oito anos, Nordahl Lelandais, foi acusado de sequestro na sequência da descoberta de ADN da criança no seu carro.

Em fevereiro de 2018, Lelandais confessou o crime e levou a polícia ao local onde enterrou os restos mortais de Maëlys de Araujo. Apesar da confissão as causas exatas da morte da criança ficaram ainda por determinar.

Mais tarde, o homicida assumiu ser responsável pela morte de um militar dado como desaparecido em abril de 2017 e levou as autoridades ao local onde enterrou o cadáver.

No fim do ano passado, Nordahl Lelandais começou a ser investigado por agressão sexual a uma prima de seis anos. O caso terá alegadamente ocorrido uma semana antes do desaparecimento de Maëlys.