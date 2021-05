Mãe de meninas raptadas pelo pai em Espanha partilha vídeo emocionante das crianças

A mãe das duas meninas que foram raptadas pelo pai em Tenerife, nas Ilhas Canárias, em Espanha, publicou nas redes sociais um vídeo das crianças que está a comover os internautas.

A partilha do vídeo é uma tentativa de encontrar as filhas, desaparecidas desde a semana passada, com a esperança que alguém as consiga identificar. A mãe também publicou fotografias das crianças na página do Twitter "Alerta Desaparecidos".





Segundo o The Sun, Tomas, de 37 anos, o pai das meninas, raptou as duas meninas, Olivia, de seis anos, e Anna, de um ano, depois de fazer uma transferência de 55 mil euros e fugir num barco. "Acredita-se que o pai possa ter levado suas filhas ao Caribe ou à América do Sul, onde mantém contactos".



O apelo da mãe pela identificação das duas meninas e a partilha do vídeo emocionou a internet e teve várias partilhas, como foi o caso de Georgina Rodriguez, a namorada de Cristiano Ronaldo.