Mãe de três filhos masturba-se para aliviar o stress

Mulheres responderam a questão levantada por homem num fórum online.

09:51

Uma mulher avançou que se masturba para aliviar o stress, em resposta a uma publicação num fórum online, que deixou a pergunta às mulheres: quantas vezes se masturbam?

Um utilizador de um fórum online, questionou as mulheres na generalidade sobre a frequência com que se masturbam, segundo avança o jornal The Sun.

"Estou intrigado para saber com que frequência vocês, mulheres, se masturbam em comparação com os homens", avançou o utilizador anónimo, que obteve respostas por parte dos homens, e também das mulheres, dividindo as opiniões e experiência pessoal de cada um.



A resposta que mais 'surpreendeu' foi a de uma mulher que afirmou masturbar-se cinco vezes por semana. "Masturbo-me em média cinco vezes por semana. Sou mãe solteira de três filhos, é uma boa maneira de adormecer e aliviar o stress", rematou.

"Não me masturbo, apesar de pensar em sexo diariamente", avançou outra das mulheres, mas a resposta mais visível no fórum foi "três vezes por semana", que foi ‘apoiada’ por várias utilizadoras.

Por outro lado, houve quem também defendesse que o comportamento sexual está interligado com a menstruação. "Aproximadamente três vezes… ao dia! Acho que vou ter a menstruação", rematou uma utilizadora, que viu a sua teoria ser automaticamente sustentada: "percebi que fico mais tensa quando estou na fase da ovulação. Quando estou, faço duas a três vezes por dia! Caso contrário, algumas vezes por semana", disse.

Houve utilizadoras que admitiram masturbar-se durante a relação sexual, ao lado dos companheiros, pelo que estas práticas se inseriam nas "quatro a cinco vezes por semana". Por outro lado, houve também quem afirmasse que não se masturbava por estar num relacionamento sexualmente ativo.