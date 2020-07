Mãe deixa bebé de 15 meses morrer à fome e atira-a ao lixo

Uma menina de 15 meses foi deitada ao lixo pela mãe depois de morrer à fome por não ser alimentada durante três semanas. Kiearra Tolson foi detida, na passada quarta-feira, acusada de homicídio qualificado, depois de um amigo fazer uma denúncia ao departamento da polícia do Condado de Montgomery, Maryland.

A mãe confessou à polícia que deixou a filha a passar fome durante três semanas e meia. Quando a menina morreu, já no mês passado, a mãe colocou-a ao lixo, perto do seu apartamento, embrulhada numa fronha de almofada e sacos do lixo. Foram encontradas provas do crime no apartamento de Kiearra.

O pai da menina já não tinha contacto com as duas desde 17 de Abril.



O Tribunal de Montgomery declarou que Kiearra Tolson permanecesse sem fiança até ser ouvida no próximo dia 16 de Julho para nova audiência, pelo que a mulher vai continuar em prisão preventiva.