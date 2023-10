Mãe deixa duas crianças dentro de carro enquanto está num bar na Flórida

Uma mãe de uma criança de dois anos e um bebé de oito meses foi detida, este domingo, depois de ter deixado as crianças sozinhas num carro sem chaves e com o motor ligado enquanto estava dentro de um bar na Flórida, nos EUA.Segundo a ABC News, um agente da polícia de West Melbourne estava a realizar uma patrulha quando reparou num carro estacionado atrás de um bar com o motor ligado. Quando o agente olhou com mais atenção, reparou nas crianças a dormir no banco de trás do veículo."As portas do veículo estavam destrancadas e o veículo estava a trabalhar", afirmou o Departamento de Polícia de West Melbourne num comunicado.Na investigação foi revelado que a mãe estava dentro do estabelecimento há "pelo menos 20 minutos". A mulher foi detida e acusada de negligência infantil e foi levada para a cadeia do condado de Brevard com uma fiança de US $15 000 (cerca de 14 mil euros).Segundo a mesma fonte, a mulher tem antecedentes criminais.