Mãe deixa filho morrer à fome e com infeções dentro de casa

Tribunal comparou estado do cadáver aos das vítimas dos campos de concentração, durante a II Guerra Mundial.

O corpo de um jovem de 18 anos foi encontrado em estado de subnutrição e num estado degradado após ter sido deixado a apodrecer até à morte no chão da casa onde morava com a mãe, com a irmã e com a avó, em Leeds, no Reino Unido. O caso ocorreu em junho de 2016 e começou agora a ser julgado.



Quando o cadáver de Jordan Burling foi encontrado pelos paramédicos, o menino não pesava mais do que 38 quilos. Foi encontrado morto deitado num colchão insuflável a usar uma fralda suja e com várias feridas provocadas pela falta de mobilidade. As familiares estão agora a ser julgadas pelo Tribunal de Leeds, que comparou o estado do corpo do jovem aos dos prisioneiros mantidos nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial.



A autópsia realizada ao corpo de Jordan provou que a morte do adolescente foi provocada por uma broncopneumonia aguda, resultado do estado subnutrido em que se encontrava e das infeções criadas pelas feridas que trazia no corpo. De acordo com os peritos, o menino ainda viveu em condições decadentes durante semanas até não resistir mais.



A mãe, Dawn Cranston, de 45 anos, a irmã, Abigail Burling, de 25, e a avó, Denise Cranston, de 70 anos, estão a ser acusadas de homicídio pela morte do menino. De acordo com o Daily Mail, Jason não tinha qualquer problema de saúde que o pudesse levar à morte e de acordo com testemunhas, levava uma vida normal até aos 16 anos, altura em que a mãe o retirou da escola para ter aulas em casa.



Uma gravação do telefonema realizado por Dawn para os serviços de emergência mostram esta a explicar o que se passava com o filho, no momento em que este já estaria provavelmente morto. "Ele está com muitos problemas em respirar e não me responde. Recusa-se a ir à casa de banho, por isso pus-lhe uma fralda. Ele estava bem há uma hora atrás mas agora já nem fala", explicou a mulher aos paramédicos que quando chegaram ao local se depararam com o estado do jovem de 18 anos, já morto.



A polícia revelou ainda ter descoberto pesquisas nas Internet nos computadores de casa sobre feridas causadas por falta de mobilidade e fraturas expostas.



No dia em que o corpo de Jordan foi encontrado, as autoridades depararam-se ainda com os restos mortais de um bebé recém-nascido dentro de uma mochila, na mesma casa. O tribunal crê poder-se tratar de um filho que Dawn teve com o pai de Jason há alguns anos atrás, mas cujo nascimento nunca foi confirmado. A mulher declarou-se culpada por ter escondido o nascimento da criança, que ocorreu em 1992. Resta agora compreender as causas da morte.



As três mulheres aguardam agora pelas próximas sessões de julgamento.