Mãe descobre que filha sofre de tumor vascular através do Facebook

Um mãe descobriu que a filha sofria de um tumor vascular benigno atrás de um grupo de ajuda a mães e pais na rede social Facebook. O caso ocorreu no passado mês de maio em Cardiff, no País de Gales.Segundo o jornal britânico Daily Mail, a filha de Amanda nasceu com um pequeno sinal junto ao nariz que foi identificado poucos dias após o nascimento da criança. Os médicos terão garantido que a mancha se tratava de uma normal marca de nascença pelo que não haveria qualquer alerta.No entanto, o sinal alastrou-se cada vez mais e chegou a cobrir o olho direito da bebé.Alarmada com a situação, Amanda colocou uma fotografia da filha num grupo do Facebook. Um desconhecido decidiu comentar a publicação e sugeriu que a menina devia ser analisada por um médico, pois o problema que tinha podia-se tratar de um tumor vascular.A criança foi diagnosticada com um tumor vascular benigno causado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos, que geralmente não causa danos, mas que neste caso poderia cegá-la, caso lhe afetasse o olho direito."Penso que tivemos muita sorte, nem quero imaginar o que poderia acontecer caso tivéssemos dado ouvidos apenas aos médicos", conta Amanda.A criança já se encontra a fazer tratamentos. A marca já praticamente desapareceu.