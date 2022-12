Mulher detida após confessar participar na morte das filhas gémeas de quatro meses

Uma mulher foi detida esta quinta-feira, após ter confessado participar na morte das duas filhas gémeas de quatro meses de idade. O crime ocorreu esta segunda-feira, em Lamarque, França.

A mulher de 35 anos fez a confissão após ter sido interrogada pelas autoridades, de acordo com o comunicado divulgado esta sexta-feira pela Procuradoria de Bordéus.





Segundo o jornal France Bleu, a suspeita referiu, num primeiro interrogatório, que terá colocado as crianças a dormir no quarto e que por volta das 16h00 locais( 15h00 em Portugal) ficou "preocupada com a brancura" das meninas apresentavam, o que levou a mãe a pedir socorro aos vizinhos.

Uma das bebés morreu no local, apesar da intervenção dos serviços de emergência. Já a segunda acabou por perder a vida algumas horas depois no Hospital Universitário de Bordéus.

A autópsia das duas meninas indiciam "a hipótese de uma morte violenta causada por asfixia, pela intervenção de um terceiro".

As investigações revelaram ainda que a mulher sofre de uma perturbação mental e que foi alvo de tratamento de bipolaridade, com internamento durante dois meses, após o parto.

A mulher foi indiciada pelo crime de homicídio esta sexta-feira. No entanto, ao que indica o France Bleu, a procuradoria de Bordéus requere de um mandado de captura "dado o risco deturpação de provas".