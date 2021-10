Mãe e amante esmurram e pisam menina de 16 meses até à morte mas negam homicídio

Keighley, Inglaterra,

Star Hobson, uma menina de apenas 16 meses, foi morta pela mãe e pela amante ao murro e pisada com violência. O crime correu a 22 de setembro de 2020 eme a dupla está esta quarta-feira em tribunal a ser julgada.De acordo com o relato feito em tribunal, a criança morreu com "ferimentos catastróficos". A menina sofreu uma paragem cardíaca e morreu já no hospital. A mãe, Frankie Smith, de 20 anos, e a amante Savannah Brockhill, de 28 anos, negam o homicídio.Star sofreu vários ferimentos significativos e vários momentos, disse o procurador durante o julgamento, onde se incluem fraturas na parte de trás da cabeça e no queixo, esta última causada por "torção forçada"."Star foi repetidamente agredida fisicamente ao longo das semanas e meses antes de sua morte", acusou. A dupla terá esperado cerca de 15 minutos até chamar os meios de socorro.A criança foi encontrada "aparentemente sem vida, pálida" e a usar apenas uma fralda quando os paramédicos chegaram ao apartamento do casal.Para provar a culpa das arguidas, foram ainda apresentadas como provas pesquisas feitas na internet pela dupla. "Choque em bebés" ou "como tirar um bebé do choque" foram as pesquisas feitas 15 minutos antes de ligarem para o 112.A criança morreu uma hora depois no hospital e um autópsia encontrou lacerações nos órgãos internos e hematomas nos pulmões e abdómen. "Todas as lesões foram causadas por um golpe forte, ou seja, na forma de socos ou pontapés no abdómen", disse o procurador.