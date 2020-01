Mãe e duas filhas lançam lanternas chinesas e provocam incêndio que matou 30 animais num zoo na Alemanha

Uma mãe e duas filhas adultas entregaram-se esta quarta-feira pelo incêndio que matou 30 animais na véspera de Ano Novo no jardim zoológico alemão, em Krefeld, perto da fronteira com a Holanda.



A mulher de 60 anos e as duas filhas adultas acenderam lanternas chinesas - uma espécie de balão com fogo dentro - para comemorar o Ano Novo. As lanternas são proibidas naquela zona há mais de uma década.





Depois de se entregarem, as mulheres disseram, segundo avança o jornal El País, que não tinham noção do risco que era lançar este tipo de objeto decorativo e que não sabiam que as mesmas eram proibidas.

A polícia de Krefeld disse em comunicado que encontrou quatro lanternas no local do incêndio e que suspeita que uma quinta tenha sido a causa das chamas. Gerd Hoppmann, polícia que chefia a investigação, considerou o comportamento das mulheres "corajoso" por se terem entregado.

Cinco orangotangos, um chimpanzé africano e dois gorilas, Boma e Massa, estão entre as vítimas mortais do incêndio que destruiu parte zoo. Só dois chimpanzés – Bally e Limbo – é que sobreviveram apesar de estarem feridos, segundo avança o jardim zoológico em comunicado.

Os bombeiros chegaram ao local seis minutos depois de serem alertados mas as chamas já se tinham espalhado.

"Para nós, é como se um membro da nossa família tivesse morrido", disse Petra Schwinn, porta-voz do zoo. Está prevista uma cerimónia em memória dos animais.

Vivem cerca de mil animais no zoo e o local é visitado por 400 mil pessoas anualmente. O jardim zoológico alemão deve abrir portas esta sexta-feira, 3 de janeiro, mas o acesso à casa dos macacos está proibido.