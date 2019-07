Mãe e filha morrem baleadas em disputa de herança no Rio de Janeiro

Uma família de quatro pessoas foi baleada dentro da própria casa, em Marechal Hermes, bairro na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, e duas das vítimas morreram, Luciana de Almeida Silva, de 35 anos, e a filha, Lindsay de Almeida Reis, de 15.De acordo com vizinhos, o ataque está ligado a uma violenta disputa familiar provocada por divergências na divisão de bens de uma herança. Relatos feitos à Polícia Militar por vizinhos das vítimas dão conta de que dois homens armados invadiram a residência durante a madrugada de terça-feira e dispararam uma grande quantidade de tiros contra a família, que dormia.Luciana, que foi atingida, chegou a ser levada para o Hospital Carlos Chagas mas não resistiu aos ferimentos, e Lindsay morreu dentro da própria residência. O irmão dela, de sete anos, está internado em estado grave, com um tiro na cabeça, e o pai, de 41 anos, atinmenos três tiros, também está no hospital.Os vizinhos disseram não ter dúvidas de que a invasão à residência tinha o claro intuito de dizimar os quatro membros da família, que disputavam com outros familiares o espólio deixado por um parente.