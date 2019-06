Mãe e filha reencontram-se após separação de 62 anos

Margaret Sweeney, de 83 anos, reencontrou a filha Imelda 62 anos após a ter dado para adoção. A mulher inscreveu-se num programa da ITV, 'Long Lost Family' para voltar a ver a bebé, agora adulta, que colocou para adoção quando tinha 19 anos por lhe faltarem condições para a sustentar.

Apesar de ter colocado a criança para adoção, este nunca foi o objetivo desta mulher. Depois de dar à luz em julho de 1956, o desespero de ficar com o bebé era tanto que, Margaret ficou com a menina durante seis semanas. No entanto, sentia-se incapaz de confiar no pai da filha e, não tendo meios para a sustentar, procurou uma convento que ajudava jovens com processos de adoção.

"Eu não tinha para onde ir. Os meus pais não sabiam e eu senti que não tinha opção", lamentou ao jornal britânico The Mirror.

Margaret contactou os produtores do programa Long Lost Familiy há 18 meses, uma vez que era a sua última esperança de saber como estava a criança que deixou naquele convento há mais de 60 anos.

Mais tarde, a mãe foi informada de que Imelda, agora Cathy Crabb, tinha sido encontrada em Brisbane, Austrália.

Em maio, Margaret conseguiu reaver o sorriso que tanto guardava ao reencontrar-se com a filha através da série de televisão britânica que tem como propósito reunir familiares após anos de separação.

"Enquanto ela caminhava na minha direção, eu conheci-a imediatamente – eu conhecia aquele sorriso no rosto dela", disse emocionada ao The Mirror. A idosa lamenta não ter conseguido passar mais tempo com a filha, no entanto afirma que vão aproveitar o que lhes resta.

Cathy sentiu uma conexão imediata com a mãe biológica, que pensava ter morrido há muito tempo. "Quando conheci Margaret, senti que a conheci a vida toda", disse Cathy, que luta agora para economizar dinheiro suficiente para um bilhete de avião, de modo a voltar a encontrar-se com a sua mãe biológica que vive na Escócia.

Aos 83 anos, Margaret Sweeney assegurou que pode descansar porque sabe que a filha está sã e salva.